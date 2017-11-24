يستعد عمرو دياب لإحياء حفل رأس السنة هذا العام في إمارة دبي الإماراتية، حيث يقام الحفل مساء يوم 31 ديسمبر المقبل، وأعلن دياب مؤخرا عن الحفل ليحسم جميع التكهنات التي ترددت مؤخرا عن أماكن احتفاله برأس السنة الجديدة، وينتظر أن يغني الهضبة عددا من أشهر أغنياته، كما سيحرص على غناء أغنيات ألبومه الأخير معدى الناس.

وكانت آخر حفلات عمرو دياب خلال موسم الصيف في مصر أولها في جولف بورتو مارينا، والأخرى في مراسي بالساحل الشمالي، أما الثالثة فكانت في الغردقة، وحضر الآلاف من جماهير عمرو دياب من كل حدب وصوب من مصر ليشاركوا نجمهم المفضل احتفالاته بانطلاق ألبومه معدى الناس.

جدير بالذكر أن هناك اتجاها لكتابة دور خاص بابنة «الهضبة» كنزي من أجل المشاركة في بطولة العمل، ليكون الفيلم أول تجاربها في التمثيل، حيث وضع المخرج طارق العريان والسيناريست تامر حبيب خطا دراميا في الأحداث خاصة بابنة عمرو دياب كنزي.

حيث يستعد تامر حبيب لبدء كتابة السيناريو والحوار الخاص بالعمل الذي يحمل اسما مبدئيا وهو «الشهرة»، حيث يتناول الموضوع الذي كان مقررا تقديمه في مسلسل من تأليف مدحت العدل قبل 4 أعوام وتم تأجيله أكثر مرة إلى أن تم إلغاء المشروع نهائيا وتقديمه في فيلم من إنتاج تامر مرسي وتشارك في بطولته الفنانة دينا الشربيني.

ويعود عمرو دياب بهذا الفيلم إلى التمثيل مرة أخرى بعد غياب 24 عاما منذ تقديمه فيلم «ضحك ولعب وجد وحب» الذي كتبه وأخرجه طارق التلمساني وشارك في بطولته النجمة يسرا والنجم عمرو الشريف كضيف شرف إضافة إلى عمرو عبدالجليل وصلاح عبدالله، ويعد «الشهرة» هو التجربة السينمائية الرابعة للهضبة، حيث قدم أفلام «السجينتان» و«العفاريت» و«آيس كريم في جليم».