نشرت الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ صورة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وضعت ماسكا على وجهها وعبّر كالعادة عدد كبير من متابعيها عن اعجابهم ، كذلك انتقادهم لما تنشره غادة وتظهر به امام الجمهور.

وكانت منذ ايام الفنانة غادة عبد الرازق قد دعمت مواطنتها شيرين عبد الوهاب مغردة :"كلنا معاكي بعد ربنا علشان كلنا بنغلط احنا مش انبياء، ربنا خلقنا علشان نغلط ونتوب ونتأسف مش عيب وانتي انسانة بتحب بلدها جدا وكلنا متأكدين من ده ربنا يسترها علينا جميعاً يا رب، لان الدنيا بقت وحشة اوي ومبقتيش عارفة الضربة هتجيلك من مين، كلنا بنحبك".