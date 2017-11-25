توريث الفنانين والممثلين لأولادهم موهبتهم الفنية، يعتبر أمراً شائعاً في الوسط الفني العربي منذ فترة طويلة، منهم من يشجّع أولاده على الخوض في هذه المجال ومنهم من يتحفّظ إلى درجة منعهم.



ومن هذه الناحية كشف الممثل المصري ​أحمد زاهر​ عن وجهة نظره في هذا الموضوع، مشيراً إلى أنه لا يمانع دخول بناته لهذا المجال ولكنه يؤجل هذه الخطوة حالياً.



وأضاف زاهر خلال حديثه ضمن برنامج "بيومي أفندي" على فضائية dmc ، أن إحدى بناته التي شاركت سابقاً في فيلم "عمر وسلمى" للفنان ​تامر حسني​ وتدعى ليلى، تتهمه بالوقوف في طريق إبراز موهبتها في التمثيل وتشتكيه لأصحابه من الفنانين وتطالبهم بإقناعه بالسماح لها بالتمثيل.



وقال زاهر أنه يفضل وجود فاصل زمني بين مشاركتها هذه وبين الظهور التالي لها أو لإحدى بناته الأخريات، حيث أنهن تلقين الكثير من العروض للعمل في أفلام ومسلسلات بعد هذا الفيلم.‎