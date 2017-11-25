تحدث الفنان المصري أحمد فهمي عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "لأعلى سعر" مع الفنانة نيللي كريم خلال شهر رمضان الماضي.

وكشف خلال استضافته في برنامج "تع اشرب شاي" مع الفنانة غادة عادل أن والدته تأثرت من دور "هشام" الذي جسده، خاصة بعد تطليقه لنيللي كريم وطردها من الشقة وزواجه من زينة في المسلسل.

وأشار إلى أن والدته تفاعلت مع الشخصية التي أداها في المسلسل، وعلق في دعابة قائلا: "أمي شتمتني"، مشيراً إلى أنه كان يتجنب زوجته أميرة عندما كان يجدها تشاهد المسلسل حتى لا تتفاعل معه.

وعلق قائلا: "زوجتي من شدة تأثرها بالدور نظرت إليّ وقالت انت ما بتمثلش".

وأكد خلال الحلقة أنه شخص هادئ بطبعه ويعشق الهدوء ولكنه بتعصب بسرعة كبيرة.

وكشف عن طريقة تعامله مع أبنائه والنصائح التي يوجهها لهم مؤكداً أن الرجل هو المسؤول في بيته ولا بد أن يكون جاداً وقادراً على تحمل المسؤولية ومتعاون مع أسرته ومتفهم لطبيعة كل شخص يعيش معه.