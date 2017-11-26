يبدو أن مغامرة الفنان أنور صايلاك في إخفاء علاقته الجديدة مع جوزيدا يلماز التي تعمل في مجال الإعلام وإدارة أعمال الفنانين قد انتهت.

فقد التقطت عدسات الصحفيين الفنان رفقة صديقته أثناء تواجدهما في أحد مطاعم منطقة أتيلار بمدينة إسطنبول، وحسب صحيفة حرييت التركية فإن جوزيدا اصطحبت الفنان أنور من موقع تصوير مسلسله "أنت وطني" بعد انتهائه من العمل لتناول العشاء معاً.

حيث أصيب الثنائي بالذعر أثناء رؤيتهما للصحفيين المتواجدين أمام المطعم يلتقطون لهما الصور، ولكن بعد خروجهما من المطعم ظهرا أكثر هدوءاً.

تشابه مع لميس

وقد أكد الفنان أنور علاقته بعد تهنئة الصحفيين بقوله "شكراً جزيلاً"، ثم ركب الثنائي سيارتهما وغادرا المكان.

ونشرت وسائل الإعلام التركية عدة تعليقات عن التشابه الكبير بين جوزيدا وطليقة أنور الفنانة التركية توبا بيوكستون الشهيرة عربياً بـ" لميس".

والجدير بالذكر أن توبا وأنور انفصلا شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد زواج دام ست سنوات ولديهما توأمان مايا وتوبراك، وتعيش توبا علاقة حب مع رجل الأعمال التركي أوموت أيفرجان في الوقت الحالي.