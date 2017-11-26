أكد الفنان السعودي عبادي الجوهر أنه لا يؤيد فكرة اعتزال الفنان، لكنه كاد أن يقدم على هذه الخطوة منذ ما يقرب من 12 عاما.

وقال الجوهر، في تصريحات له: «أصعب المواقف التي مررت بها في حياتي كان منذ ما يقرب من 12 عاما، حين خضعت لجراحة لاستئصال الغدة الدرقية في العاصمة البريطانية لندن، وقد أخبرني الأطباء بأن الجراحة معقدة، وستتسبب في انتهاء مشواري الغنائي».

وأضاف: «لكنني صممت عقب العملية على المضي في الغناء، وأقنعت نفسي بأن لا شيء في الحياة يستطيع أن يمنعني من ذلك، حتى ان ابنتي خافتا علي وطلبتا مني الاعتزال، وقالتا لي «يكفي تاريخك الفني العريق والأعمال التي قدمتها خلال مسيرتك»، لكنني لم أرض بهذا الأمر، لأن الغناء جزء من حياتي ويصعب علي أن أتركه».

وكشف أنه فكر في الاعتزال مرة أخرى بعد وفاة زوجته وشقيقه، حيث قال: «بعد رحيل زوجتي «أم سارة» رحمها الله، مررت بأوقات عصيبة فكرت فيها كثيرا بالاعتزال، كذلك حين رحل شقيقي، لكن الله سبحانه وتعالى يخفف عنا ألم الفراق بمرور الأيام».