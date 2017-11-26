طرحت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني أغنيتها الجديدة «ناسيني»عبر تطبيق أنغامي. الأغنية باللهجة اللبنانية، ومن كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني.

وكان آخر أعمال ماريتا أغنية «خايفة أنام» باللهجة المصرية، التي قدمتها لأول مرة منذ احترافها العمل الفني، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان جاد، وتوزيع إلهامي دهيمة، وصورتها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج بشير لاغوسيس، كما طرحت مع نجم «ذا فويس» عمر دين دويتو غنائيا بعنوان «بونفاير» ضمن برنامج «Out Of The Blue» الذي يهدف إلى دعم الشباب العرب الذين يملكون موهبة ويعانون مشاكل إنتاجية.

يشار إلى أن ماريتا الحلاني، تسير بخطى ثابتة في مشوارها الفني، وهي تسعى إلى تقديم كل الألوان الغنائية وبجميع اللهجات، كما أنها تكمل دراستها الجامعية في مجال إدارة الأعمال، لكنها قررت أن تكمل مسيرتها في مجال الغناء، وهي ترى أن تخصصها يمكن أن يساعدها في مشوارها الفني، علما أنها طالبة بالجامعة الأميركية في بيروت، وسوف تتخرج هذه السنة.