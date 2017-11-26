يشهد الموسم السينمائي المقبل تواجدا قويا للفنانة دلال عبدالعزيز، حيث تظهر بثلاثة وجوه مختلفة من خلال 3 أفلام مهمة، وتضم نخبة من النجوم والمخرجين أيضا، حيث تتنقل الفترة المقبلة بين أكثر من موقع تصوير بسببها.

ويأتي أول هذه الأعمال فيلم «كارما» الذي يعود به المخرج خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 6 سنوات، ويدور حول طفلة تدعى «كارما» تنطلق من خلالها الأحداث، ويجسد دور والدها عمرو سعد الذي يجسد شخصيتين ضمن أحداث الفيلم.

وهو من تأليف خالد يوسف، بطولة عمرو سعد وغادة عبدالرازق وزينة وماجد المصري وحسن الرداد ومجدي كامل ووفاء عامر وخالد الصاوي ودلال عبدالعزيز، ومجموعة أخرى من النجوم.

والعمل الثاني هو فيلم «سوق الجمعة» الذي تواصل تصويره حاليا وتتعاون فيه مع المخرج سامح عبدالعزيز، ويشارك في بطولته كل من الفنان عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، ريهام عبدالغفور، دلال عبدالعزيز، محمد لطفي، أحمد فتحي، محمد عز، محمود حجازي، سلوى محمد علي، وهو من قصة محمد الطحاوي وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج فيلم أوف إيجيبت أحمد عبدالباسط وأيمن عبدالباسط.

الفيلم ينتمي إلى نوعية أفلام اليوم الواحد، حول عالم سوق الجمعة والأسر التي تسكن في هذا السوق والوافدين عليه والتجار وحياتهم الاجتماعية، وما يحدث من مفارقات طوال هذا اليوم، وتنتج عنها الكوميديا ضمن الأحداث.

كما انضمت أيضا دلال عبدالعزيز لفريق عمل فيلم «البدلة» الذي يتم التحضير له حاليا استعدادا لانطلاق تصويره الفترة المقبلة، وتقدم من خلاله شخصية مختلفة.

العمل قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل في أول تعاون بينهما، ويشارك في بطولته كل من الفنانة دلال عبدالعزيز، ومحمد ثروت، ويجري حاليا اختيار باقي فريق العمل.