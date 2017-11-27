تعددت العلاقات الغرامية التي عاشها الممثل العالمي ​جورج كلوني​ والتي لطالما كانت محط أنظار ومتابعة من قبل الصحافة العالمية، وإن كان زواجه الأخير من المحامية البريطانية من أصول لبنانية ​أمل علم الدين​ قد فاجأ الجميع إلا أنه أكد طوال هذه الفترة على الحب والتناغم الكبير الذي يجمعهما.

وإذا عدنا بالسنوات إلى الوراء للبحث في علاقات كلوني نجد أن زواجه الأول من الممثلة الأميركية ​تاليا بلسم​ نراه يختلف كثيراً عن زواجه من أمل، إن من حيث الفرق في العمر بين الإمرأتين إذ تكبر تاليا أمل بـ19 عاماً، هذا بالإضافة إلى الفرق الكبير في الشكل بينهما.

فنلاحظ الفرق في لون البشرة والشعر وملامح الوجه إلى الدرجة التي يصعب إيجاد نقط مشتركة بينهما.

وما يؤكد هذا الإختلاف هي الصور القديمة التي جمعت كلوني بتاليا حيث كانت تظهر حينها بلوك شعر أشقر مجعّد قصير.

يشار إلى أن زواج كلوني الأول دان 4 سنوات، وكان قد صرّح سابقاً أن تاليا لم تكن الزوجة المناسبة له ولكن يشعر بالراحة معها ولكنه يكنّ لها كل الإحترام اليوم.