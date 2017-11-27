طرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني كليبه الجديد «اسمع مني»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والكليب بدأ عرضه أولا عبر موقع أنغامي منذ عدة أيام، الأغنية من كلمات نزار فرنسيس ومن ألحان طلال، وتوزيع طوني سابا، ماستر طوني حداد، وإنتاج روتانا.

وتم تصوير الكليب على مدار عدة أيام في عدد من اللوكيشنات الداخلية والخارجية في بيروت، تحت إدارة المخرج اللبناني بشير لاجوسيس، هذا وآخر أنشطة الفنان عاصي الحلاني كان إحياؤه حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 26، وأطرب الحضور بمجموعة من أغنياته.