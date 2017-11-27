يستعد الفنان كريم عبدالعزيز لتصوير أول مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل «الزيبق» بعد أسبوعين، وذلك بعدما تحدد موعد انطلاق التصوير ليكون مع بداية شهر ديسمبر للانتهاء منه وفق جدول زمني محدد، خاصة ان التصوير يعتمد على السفر لأكثر من دولة، منها قبرص وكينيا، والمسلسل سيتم عرضه ضمن الموسم الدرامي المقبل.

ويواصل حاليا المؤلف وليد يوسف كتابة الحلقات الأخيرة من الجزء الثاني الذي سيتضمن العديد من المفاجآت، حيث ينقسم الجزء الثاني لأكثر من مرحلة، منها مرحلة مقابلة كريم عبدالعزيز لرجال ونساء الموساد الإسرائيلي، إضافة إلى مقابلته لرجال المخابرات المصرية في أفريقيا وأوروبا.

الجزء الأول من «الزيبق» تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته، بجانب كريم عبدالعزيز وشريف منير، كل من طلعت زكريا، نهلة سلامة، كارمن لبس، ريهام عبدالغفور، فادي إبراهيم، محمد شاهين، إدوارد، سهر الصايغ، هادي الجيار، سيناريو وحوار وليد يوسف، ووائل عبدالله، وإخراج وإنتاج وائل عبدالله، العمل مأخوذ عن قصة من ملفات المخابرات العامة المصرية.