تصور الفنانة داليا مصطفى عددا من مشاهد الجزء الثاني من مسلسل «الكبريت الأحمر» الذي يحمل اسم الكارما في فيلا نور الشريف بمنطقة أكتوبر، وهي المشاهد التي تجمعها بالفنان حازم سمير، وتستمر نحو عدة أيام لتنتقل بعدها إلى ديكور آخر.

انتهت أسرة العمل من تصوير عدد كبير من المشاهد في عدد من المناطق أهمها الوايلي واستوديوهات في منطقة شبرامنت وفيلات في عدة مناطق ومن المقرر طرحه خلال أول العام الجديد.

«الكارما» يشارك في بطولته أحمد السعدني، وداليا مصطفى، وريهام حجاج، وهاني عادل، وعبد العزيز مخيون، وزكي فطين عبد الوهاب، وابتهال الصريطي، وأحمد عبدالله محمود، وتأليف عصام الشماع، وإنتاج أحمد عبدالعزيز، وكان قد تولى إخراج الجزء الأول كل من المخرج خيري بشارة، والمخرج سيف يوسف.

وتدور أحداث المسلسل حول ضابط شرطة يكلف بالتحقيق في قضية اشتعال منازل بدون سبب واضح، ويعتقد البعض أن سببها جن ويناقش فكرة الجدل والشعوذة.