قرر المنتج أحمد السبكي، طرح فيلمه السينمائي «عقدة الخواجة» بطولة حسن الرداد، وماجد المصري، في دور العرض السينمائية، يوم 15 يناير المقبل، لينافس العمل في سباق موسم منتصف العام، مع عدد من الأفلام منها «خلاويص» بطولة أحمد عيد، و«أهل الكهف» بطولة محمود عبدالمغني.

«عقدة الخواجة» بطولة حسن الرداد وماجد المصري، وهنا الزاهد، ومحمد لطفي، وسامية الطرابلسي تأليف هشام ماجد وشيكو، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن رومانسي، كما يظهر فيه الفنان حسن الرداد بشكل جديد ومختلف عن الأدوار التي قدمها من قبل، والفيلم تأليف هشام ماجد وشيكو، وإنتاج أحمد السبكي.

الفيلم يمثل البطولة الثالثة في السينما للفنان حسن الرداد، بعد فيلميه الأخيرين مع المنتج أحمد السبكي هما «زنقة ستات» إنتاج عام 2015 وحقق نجاحا في السينمات وقت عرضه بموسم شم النسيم، و«عشان خارجين» إنتاج عام 2016.