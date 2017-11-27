القاهرة - محمد صلاح

لفت غياب أسرة الفنان القدير سمير غانم عن ندوة تكريمه على هامش مهرجان القاهرة السينمائي انظار الحضور، حيث توقع الجميع حضور زوجته دلال عبدالعزيز وابنتيه إيمى ودنيا، ولكن فوجئ الجميع بغيابهن، وربما كان ذلك وراء حرص الفنان الكوميدي على الحديث كثيرا عن اسرته وأنه سعيد جدا بإصرار ابنتيه على كتابة اسمائهما على تترات الاعمال الفنية كاملة ليكون اسمه موجودا معهما على الشاشة وفي الوسط الفني، وانه لم يدعمهما او يرشحهما لدخول المجال الفني، بل اعتمدتا على موهبتهما، ونجحتا في اثبات وجودهما وأصبحتا من نجمات الفن.

ونجح الفنان الكوميدي بذكاء في الهروب من الاسئلة الحرجة منها محاولة احد الحضور مقارنته بالفنان عادل امام، ولكنه اجاب ان عادل صديق عمره وقدما معا عشرات الاعمال الفنية، وأن موهبته وذكاءه جعلاه يستمر في زعامته للفن، وتحدث عن مشواره الطويل عن الفن وسر تركه الدراسة بكلية الشرطة ليحترف التمثيل، وعن رحلته الشاقة مع رفيقي مشواره الفنان جورج سيدهم والراحل الضيف احمد.

حضر الندوة الفنان سمير صبري، ورئيسة المهرجان د.ماجدة واصف، والناقد يوسف شريف رزق الله، وأدارها الناقد السينمائي طارق الشناوي.