نشرت الفنانة الشابة حلا الترك، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها بإطلالة أنثوية لافتة.

فقد بدت وهي تنتعل حذاءً بالكعب العالي وتحمل حقيبة أنيقة. إلا أنها أثارت انتقاد عدد من المتابعين حيث اعتبر هؤلاء أن هذه الإطلالة لا تناسب عمرها.



وكتبوا: "ي بابا ي ماما، توووك صغيره ع ذي الحاجات ي ماما والله عيب الي قاعده تسوينه

ييع وش ستايل العجايز ذا؟" و"كل شي حلو إلا الشنطة والجزمة مو مناسبة لعمرها مكبرتها جدا بالصورة" و"أحسن صوري وجهك وخلي عنك الستايلين. الهاندباك أكبر منك وجسمك طالع قزم...إش ؟!".

ورغم ذلك حازت الصورة على أكثر من 52 ألف إعجاب في ساعات قليلة.