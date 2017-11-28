تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد كوكو إيرادات السينما في أمريكا الشمالية بإيرادات بلغت 49 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات جاستيس ليغ من المركز الأول في الأسبوع الماضي إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات 40.7 مليون دولار، والفيلم من بطولة بن أفليك وهنري كافيل وغال غادوت وجاسون موموا ومن إخراج زاك سنايدر.

وتراجع الفيلم الدرامي ووندر، من بطولة جوليا روبرتس وجاكوب تريمبلاي وإخراج ستيفن تشبوسكي، من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 22.3 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات ثور: راغناروك، من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 16.8 مليون دولار، الفيلم بطولة كريس هيمسوورث ومارك رافالو وكيت بلانشيت، وإخراج تايكا وايتيتي.

وجاء الفيلم الكوميدي داديز هوم 2، بطولة ويل فيريل ومارك ولبرغ، وميل غيبسون، وإخراج شون أندرس، في المركز الخامس بعد أن كان في المركز الرابع في الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت 13.3مليون دولار.