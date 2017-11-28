بعد الهجوم عليها بسبب تجولها بملابس النوم، دافعت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات ​مروة راتب​ عن نفسها، حيث أطلت بفيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت راتب في الفيديو إن "البيجامة" التي خرجت بها الى الشاعر ثمنها مع اكسسوارتها يبلغ نحو الفي دولار اميركي، مشيرة الى أنها لم تطلب رأي أحد وتمنت منهم أن لا يضعوا انفسهم بمواقف "بايخة".

وما ان انتشر فيديو راتب عبر مواقع التواصل، حتى انهالت عليها التعليقات من جديد من قبل جمهورها الذي اتهمها بالغرور.

الممثلة السورية مرورة راتب بدأت العمل في مجال الدراما الخليجية مع بداية العام 2006 وشاركت في العديد من الأعمال: "بنات آدم"، "طماشة"، "جمرة غضى"، "أبلة نورة"، والعديد من المسلسلات الأخرى.