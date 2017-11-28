أعلن القضاء المصري، اليوم الأحد، عن تخصيص جلسة ستعقد في الـ24 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم على الفنانة غادة عبدالرازق، في القضية التي تتهمها فيها النيابة العامة بارتكاب فعل فاضح يخدش الحياء.

وجاء قرار محكمة جنح المعادي بتأجيل تاريخ النطق بالحكم، بعد دعوى تقدم بها محامون ضد غادة عبد الرازق، بعد أن أطلت الفنانة للتواصل مع معجبيها بمواقع التواصل الاجتماعي وهي في حالة سكر، إلى جانب إظهار أجزاء حساسة من جسدها.

وتضمنت أوراق الدعوى القضائية أن غادة عبدالرازق ارتكبت فعلًا مخجلًا للجميع، دون أن تراعي القيم السائدة في المجتمع المصري، بارتداء ملابس النوم، وإظهار جسدها بشكل مثير على مواقع التواصل، وإثارة غرائز الشباب والمعجبين.

يذكر أن غادة عبدالرازق أثارت الجدل في مصر بعد بث الفيديو، الذي تم حذفه أكثر من مرة على موقع “يتوتيوب”، وقد قالت غادة إنها كانت تتلقى علاجًا مهدئًا أفقدها توازنها.