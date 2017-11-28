سافرت الفنانة اللبنانية إليسا إلى مدينة ستوكهولم بالسويد قبل أيام، وذلك لارتباطها بإحياء حفلها الذي أقيم هناك الجمعة الماضية، حيث حرصت إليسا على تقديم مجموعة كبيرة من أغانيها المتنوعة، وحققت خلاله نجاحا ملحوظا.

وستزور إليسا مصر خلال الأسبوع الجاري، ومن المقرر أن تعقد مؤتمرا صحافيا في أحد فنادق مدينة القاهرة، من أجل الترويج لعمل جديد تتولى تنظيمه وإدارته شركة اتصالات كبرى في مصر، وهي أيضا ترعى معظم حفلات إليسا في أم الدنيا.

وتردد في الآونة الأخيرة أن الفنانة إليسا على خلاف مع الفنان اللبناني وائل كفوري، فهي لم تهنئه عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي على نجاح ألبوم «w»، الذي طرحه في الصيف الماضي، وهو الآخر لم يهنئها عبر مواقع «السوشيال ميديا» يوم عيد ميلادها الماضي ولم يحضر الاحتفال، وحضره فقط من الفنانين فارس الغناء العربي عاصي الحلاني والذي شارك إليسا الغناء، وهذا يعد أمرا غير اعتيادي بين إليسا ووائل في السنوات الماضية، ورفض أمين أبي ياغي مدير أعمال إليسا التعليق على الأمر، بحسب موقع «نواعم».

وقررت إليسا هذا العام أن تطل على جمهورها في ليلة رأس السنة في مدينة دبي بدولة الإمارات، حيث ستقدم حفلا هناك 31 ديسمبر، وسيشاركها في الحفل كل من الفنان ماجد المهندس والفنانة شيرين عبدالوهاب.

من جهة أخرى، أحيت ​إليسا​ ذكرى مرور العام الثالث على رحيل ​الشحرورة صباح​ والذي يصادف 26 نوفمبر. ونشرت للمناسبة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لصباح وعلقت عليها بالقول: «دائما ستبقى أسطورة أبدية، من أجمل دروسك لنا في حب الحياة، لترقد روحك في سلام صباح».