حلت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ ضيفة على برنامج «​ديو المشاهير​»، حيث تألقت خلال سهرة رائعة بإطلالتين راقيتين.

وكعادتها أرسلت الممثلة اللبنانية ​ماغي بوغصن​ كلاما جميلا للزغبي، معبرة عن إعجابها بإطلالتها، حيث كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «نوال الزغبي من أول طلة لليوم ملكة بكل شي، صوت حضور أناقة وذهب».

وبدورها ردت الزغبي على تعليق بوغصن، قائلة عبر صفحتها الخاصة: «ما في متلك 2، شو انت محبة وطيبة؟ بموت فيكي».

وهذه ليست المرة الأولى التي تتبادل فيها النجمتان الآراء والتعليقات الجميلة على أعمالهما، حيث تعمدان دائما الى تهنئة بعضهما على كل جديد، حيث هنأت بوغصن الزغبي مؤخرا على أغنيتها الجديدة «​بالقلب​»، كما هنأت الزغبي بوغصن على فيلمها الجديد «​حبة كراميل​».

وفي إطار المزاح على مسرح «ديو المشاهير»، وفيما كانت الفنانة نوال الزغبي تغني مع المشتركة رندا سركيس، قالت لها بعد انتهاء الأغنية: «راشة قنينة البرفان على حالها.. قتلتني»، طالبة منها عدم الاقتراب، إلا أن سركيس لم ترد بأي كلام على لطشة الزغبي المحرجة على المسرح.