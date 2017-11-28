بعد مرور 12 عاما على أول فيلم جمعهما، عادت الفنانة نور اللبنانية لتتعاون مع النجم تامر حسني مجددا، من خلال فيلم «تصبح على خير»، وقالت عن ردود الأفعال حول الفيلم: جاءني العديد من ردود الأفعال الإيجابية حوله بمجرد طرحه في دور العرض السينمائي، وأكثر التعليقات التي وصلتني كانت معجبة بفكرة الفيلم، وهذا أقوى دليل على نجاحه، لأن الجمهور تفاعل مع القصة وعاش فيها، وسعيدة أيضا برد فعل الجمهور حول دوري في العمل وتصديقه الشخصية التي جسدتها، وأتمنى أن تكون خطوتي المقبلة في السينما على المستوى نفسه، حتى أظل عند حسن ظن جمهوري الذي يدعمني ويقف ورائي دائما.

وحول الشهرة وماذا تعني لها، قالت نور، في تصريحات صحافية لها: شيء جميل، وتكفي محبة الجمهور النابعة من القلب من دون البحث عن مصلحة، أستمع دائما إلى مشاهير كثر يرددون الحديث عن مساوئ الشهرة وعيوبها، ومدى تأثيرها في حياتهم الشخصية، لكن بالنسبة إلي لم أتأذ من الشهرة أو تسليط الضوء علي طوال مشواري الفني، وحتى هذه اللحظة، العيب الوحيد في الشهرة هو عندما يظن الإنسان أنها يمكن أن تدوم له طوال حياته، ويشعر بأنه لا يستطيع العيش من دونها، عندها ستكون مؤذية جدا بالنسبة إليه، وستتحول في تلك الحالة من نعمة إلى نقمة له، لذا أهيئ نفسي دائما لزوالها في أي وقت من الأوقات، سواء كان قريبا أو بعيدا، والحمد لله لدي أمور أخرى تجلب لي الفرحة والسعادة بعيدا عن الشهرة والأضواء، ومنها عائلتي وأصدقائي وأهلي.