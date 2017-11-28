تشارك النجمة السورية كندة علوش كعضو لجنة تحكيم ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تحرص يوميا على متابعة العروض والأفلام الخاصة بالمسابقة.

وقالت علوش، في تصريحات صحافية لها، ان الأمر ليس جديدا أن تشارك كعضو لجنة تحكيم، حيث شاركت قبل سنوات في المسابقة العربية، إلا أنها تشرفت بأن تكون هذا العام في المسابقة الرسمية ومعها النجم حسين فهمي والمخرج خيري بشارة والمخرج الفلسطيني هاني أبواسعد وهي أسماء مهمة وكبيرة في عالم السينما، كما أنها متحمسة كثيرا للأفلام التي شاهدت جزءا منها.

واعتبرت أن مشاركتها شرف لها أن يرتبط اسمها كفنانة باسم مهرجان كبير وعريق.

وعن جديدها، أشارت علوش إلى أنه كان من المقرر أن تدخل بنص درامي السباق الرمضاني لكنها عادت واعتذرت عنه لعدم شعورها بأن الشخصية ستضيف لها. وقالت إنها لا تريد الخوض في تفاصيل العمل ولكنها في الوقت الحالي تجري مفاوضات بينها وبين إحدى الشركات الأخرى، لكنها حتى الآن لم تحسم موقفها لذلك يمكن القول إنها لم تستقر نهائيا على دراما رمضان 2018، فهي في مرحلة المفاوضات لأن الاختيار صعب للغاية بعد الأعمال التي قدمتها في الفترة الأخيرة.

وحول ما قيل بأنها وضعت النجم تامر حسني في أزمة بسبب انشغالها بالمهرجان، وهو ما عطل فيلمه الجديد «البدلة»، أوضحت أن هذا الكلام غير صحيح لأنها تعلم تماما قبل الفيلم بكونها عضو لجنة تحكيم في المهرجان، كما أن الفيلم لم يصور بعد ولكن البعض يحاول إثارة المشاكل بهذه الأخبار غير الصحيحة.