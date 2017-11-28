أصدرت محكمة جنح المعادي بالقاهرة قرارا الفترة القليلة الماضية بتأجيل الحكم في قضية النجمة ​غادة عبدالرازق​ بارتكاب الفعل العلني الفاضح إلى 24 ديسمبر المقبل. وتواجه غادة سيناريوهين في قضية اتهامها بارتكاب «فعل علني فاضح»، بأن ظهرت في فيديو على «انستغرام» ترتدي ملابس النوم، وظهر جزء حساس من جسدها للجمهور.

وقال المحامي المصري أحمد مصطفى إن السيناريو الأول الذي ينتظرها هو حصولها على البراءة، إذا ثبت للمحكمة قيامها بالفعل تحت تأثير الأدوية المهدئة، كما قال محاميها في إحدى الجلسات. وأضاف مصطفى أن السيناريو الثاني، أن يصدر حكم بمعاقبتها بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه، وفقا للمادة 278 من قانون العقوبات، وتنص المادة على «كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه».

وأشار مصطفى، وفق موقع «مصراوي»، إلى أن جريمة «الفعل الفاضح» يلزم لإثباتها الركن المادي، الذي يعني إثبات الفعل الفاضح، سواء حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير، وكذلك توافر علانية الفعل، بأن يشاهده عامة الناس.