اعترفت المغنية اللبنانية ميرنا طحان بخضوعها لعدد كبير من العمليات والعلاجات التجميلية.

وأوضحت ميرنا، في لقاء تلفزيوني، أنها أجرت عملية لأنفها، كما أنها تلقت حقن بوتوكس، وخضعت لعملية شفط دهون، إلى جانب حقن الفيلر في الشفاه، وزرع شعر للحاجبين.

وأكدت أنها لا تكتم هذه المعلومات كغيرها من الفنانات، إذ انها تريد من جمهورها ان يعرف أنها «تصرف على نفسها». وقالت في محور آخر من الحلقة إنها مطلوبة أكثر من النجمة اللبنانية ميريام فارس في حفلات الزفاف الخليجية حاليا، في إطار ردها على سؤال حول من هي الأقوى؟ ولكنها شددت على أن كلامها محصور في مجال الأعراس.

واعتبرت طحان أن فيديو كليب أغنية «حلالي» من إخراج سليم الترك، وصمة عار في مسيرتها الفنية، لافتة الى أنها كانت ضحية اختلاف الثقافات في هذا العمل الذي أطلقته في بداية حياتها الفنية عام 2015، مؤكدة أنها لم تكن مقتنعة بالعمل من الألف الى الياء، مشددة على انها لم تكن تريد أن تبدأ حياتها الفنية بهذه الطريقة.