انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، مقاطع “سناب شات“، للممثلة فرح الهادي، خلال حديث لها مع زوجها الممثل، عقيل الرئيسي.

وظهرت الهادي وهي توجه اللوم لزوجها بسبب وضعه صورة “السلطانة قسم” (دون أن يكون واضحًا إن كانت الشخصية الحقيقية أم الفنانة التركية بيرين سات، التي لعبت دورها)، على هاتفه الجوال.

وسألت فرح زوجها عن هوية المرأة، التي وضعها، حيث قال لها “هذي السلطانة قسم من آلاف السنين”، فردت عليه بأن عليه أن يحذف صورتها، لأنه “رجل متزوج”.

وأصرت الممثلة الكويتية على زوجها أن يزيل الصورة، وطلبت منه أن يضع صورتها هي فقط لأنها زوجته. وأضافت “إنت ترضى حط صورة جوني ديب عندي أو زين مالك؟”.

وبدا الانزعاج قليلًا على فرح، حيث سألها زوجها عن سبب ذلك، فطلبت منه أن يخرجا معًا، وردت على متابعين موضحة لهم بأنها ستخرج مع زوجها، حيث بدا أن وقت تصوير المقطع كان ليلًا، حيث اعترض زوجها وسألها: “وين نروح الساعة ثنتين؟”.

يذكر أن فرح الهادي وعقيل الرئيسي أعلنا رسميًا عقد قرانهما، الإثنين الماضي، حيث نشر كلاهما عبر مواقع التواصل الاجتماعية الخاصة بهما، الخبر.

وفرح ممثلة كويتية بدأت مشوارها الفني في 2007، في مسلسل “بعد منتصف الخوف”، ونالت شهرتها في مسلسل “فضة قلبها أبيض” مع الفنانة القديرة سعاد العبدالله.