عايدت الممثلة المصرية مها أحمد، طفلها المريض أحمد بمناسبة عيد ميلاده، بكلمات مؤثرة جدّاً.

ونشرت، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام"، مقطعين فيديو للحظات من مقطتفات عمرهما، برفقة زوجها الممثل مجدي كامل وابنها عادل.

وعلّقت على الفيديو، وكتبت: "أنا عارفة ان الصبر جميل، ومتأكدة ان ربنا هيكافئنا بالجنة انا وانت وبابا وعادل وكل حبايبك، وهربيك هناك وافرح بيك وانت بتلعب. واكيد هتدخل مدرسة حلوة قوي وتكبر قدام عيني ويبقى ليك اصحاب كتير وتدخل احسن جامعة، واكيد هتبقى احلى عريس وافرح بيك فرحة كبيرة قوي، عشمي في ربنا كبير اللي اتحرمت منه فالدنيا اتمتع بيه انا وانت في الجنة. الحمدلله، كل سنة وانت اجمل نعمة من ربي".