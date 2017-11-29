احتفلت الفنانة مايا دياب بعيد ميلادها الفترة القليلة الماضية، في أحد مطاعم بيروت.

وفي هذه الليلة بالذات غير المطعم اسمه ليصبح «La boite de Maya»، وجرى الاحتفال تحت حراسة مشددة. وشاركت الفنانة جمهورها عبر «انستغرام» التحضيرات لعيدها، حيث نشرت مقاطع فيديو وهي تتحضر للمناسبة.

وتم عمل زفة لمايا الى المطعم، وحضر المغني المصري الشعبي سعد الصغير الذي غنى لها ورقصا معا، والغريب غياب الفنان فارس كرم الذي تجمعه صداقة قوية بمايا، كما حضر مصمم الأزياء نيكولا جبران والإعلاميان بيار رباط وجو معلوف، والمغني ساكو والراقصة اليسار.