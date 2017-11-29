رغم نشر إعلان الحفل على الصفحة الرسمية للشركة المنظمة واستعداد الجمهور لحجز مقاعدهم، ألغي الحفل الذي كان من المقرر أن يجمع الفنانة هيفاء وهبي بجمهورها في مصر نهاية الشهر الجاري، والذي كان سيشاركها فيه النجم محمد حماقي بعد نجاحهما معا في الحفل الأخير في الجامعة الأميركية. وتم تغيير موعد الحفل ليصبح يوم 7 ديسمبر على أن يقتصر على حضور حماقي فقط وستغيب هيفاء من دون أسباب واضحة.

من ناحية أخرى، أكدت نقابة المهن الموسيقية في مصر أنها اتفقت مع هيفاء وهبي على الالتزام بقواعد النقابة أثناء حفلاتها المقبلة منعا لإثارة أي مشكلة جديدة وهذا ما تفهمته وهبي تماما واحترمت موقف النقابة تجاهها، وذلك بعد تعرضها لمشكلة من إحدى الصحافيات في مصر إثر ظهورها بالهوت شورت في حفلها الغنائي الأخير.

وأزمة جديدة أثارها جمهور هيفاء عندما انتشر فيديو منذ أيام للفنانة المصرية ميريهان حسين وهي تقلد وهبي بطريقة تبدو ساخرة في أحد اللقاءات التلفزيونية المسجلة لها منذ فترة، ولكن انتشار الفيديو هذه الفترة أدى إلى استياء جمهور الفنانة اللبنانية، خاصة أن توقيت الفيديو يتزامن مع حصولها على جائزة الباما لعام 2017 وكأنه للنيل من نجاحها. ولكن عند سؤال هيفاء وهبي، أكدت، حسب موقع «نواعم»، أنها لم تشاهد مثل هذه الفيديوهات ولا تهتم بالرد عليها تماما، فطيلة مشوارها الفني تركز على أعمالها الفنية سواء بالغناء أو التمثيل ولا تلتفت لمن يريد النيل من نجاحها وترفض حتى التعليق على هذه المحاولات الفاشلة للنيل من جماهيريتها.

وهذا الفيديو ليس الوحيد الذي انتشر أخيرا والمتعلق بتقليد وهبي، حيث قلدتها الممثلة السورية صفاء سلطان أيضا أثناء استضافتها بلقاء تلفزيوني على إحدى المحطات الفضائية المصرية.