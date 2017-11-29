صورت الفنانة شريهان أولى عروضها المسرحية «كوكو شانيل» والتي تعود بها إلى المسرح بعد غياب دام أكثر من 20 سنة، حيث تم التصوير بدون جمهور وعلى مدار عدة أيام، وذلك لأن الديكورات الضخمة التي تمت الاستعانة بها حرمتها من إنهاء التصوير في نفس اليوم بحضور جمهور كما جرت العادة.

والمسرحية من إنتاج شركة «العدل غروب»، ومن المقرر أن تعرض عبر شاشة قناة «dmc» قبل نهاية العام الحالي، على أن تقدم شريهان 13 عرضا مسرحيا بحسب اتفاقها مع الشركة المنتجة، علما بأنها تجسد في كل عرض شخصية نسائية أثرت في الإنسانية.

ويذكر أنه كان يفترض أن تكون العروض المسرحية باكورة عروض قناة «dmc مسرح»، لكن تأجيل إطلاق القناة المتخصصة في العروض المسرحية عدة مرات كان السبب الرئيسي في تأجيل العروض، إضافة لعدم الانتهاء من التحضيرات لها.