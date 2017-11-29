عن عمر يناهز الـ 86 عاما رحلت الفنانة الكبيرة شادية عن دنيانا امس بعد صراع كبير مع المرض بالفترة الأخيرة.

ولدت شادية او «معبودة الجماهير» كما اشتهرت، في 8 فبراير 1931 في منطقة الحلمية الجديدة في حي عابدين، واسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال، وكان والدها مهندسا زراعيا يشرف على أراض ملكية لذا كان عمله يستدعي التواجد بالقرب من قصر عابدين.

وقد تعددت الروايات حول البداية الفنية الحقيقية لدلوعة السينما المصرية كما أطلق عليها العديد من النقاد الفنيين طوال مسيرتها، إلا أن أحد أشهر تلك الروايات تقول إن والدها شاهد إعلانا عن مسابقة فنية تنظمها شركة اتحاد الفنانين التي أسسها آنذاك المخرج والمنتج السينمائي حلمي رفلة بالتعاون مع المصور عبد الحليم نصر في عام 1947، لاختيار وجوه جديدة تقوم ببطولة أفلام سينمائية من إنتاج الشركة، وهنا قرر والدها اصطحابها إلى لجنة المسابقة، وكان سنها في هذا التوقيت لم يتجاوز الـ 18 عاما.

وقد بدأت شادية مسيرتها الفنية بفيلم «أزهار وأشواك»، وقدمت حوالي 112 فيلما و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة طوال 40 عاما من العمل الفني قبل أن تتخذ قرار الاعتزال في منتصف الثمانينيات، ورغم ابتعادها عن الشاشة لكن مكانتها في قلوب المصريين لم تقل نهائيا خصوصا أنها عرفت بتأدية أدوار الفتاة خفيفة الظل.