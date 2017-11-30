بدأ الفنان عادل إمام مداخلته الهاتفية لنعي الفنانة شادية بعد رحيلها عن عمر يناهز 86 عاما، متأثرًا حيث أوضح أنه كانت تربطه بها علاقة صداقة قوية وكان يطمئن عليها من حين لآخر.



وأضاف خلال مداخلته مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة الحياة، أنه كان دائم الاتصال بها للاطمئنان عليها وكان حريصًا على متابعتها، وتابع موضحًا أن من أوائل الأفلام التي قدمته للجمهور كانت أفلامه مع شادية مثل فيلم “مراتي مدير عام” و “كرامة زوجتي”، ووصفها بأنها كانت فنانة عظيمة في التمثيل والغناء.



كما تحدث “إمام” خلال مداخلته عن أفلام الراحلة شادية وتأثيرها في قلب الجمهور مؤكدًا أن الجمهور يشعر بالبهجة بمجرد ظهورها، وتابع قائلا: “إيه الناس دول، أنا عاشرت شادية كتير وكنت بروحلها أنا ومراتي، وهي الفتاة الحبوبة أختك وحبيبتك وصديقتك أول ما تشوفها عالشاشة قلبك يفرح”.



من جانبه قاطعه الإعلامي تامر أمين قائلا: “زي اللي بيحصل معاك، العالم العربي كله مستني طلة من عادل إمام عشان يُدخل البهجة والسرور في قلبه”، فرد “إمام” قائلا: أنا يكفيني إني بسعد الناس وإني الحاجة الوحيدة اللي اتفق عليها العرب”.



في سياق آخر مزح الفنان عادل إمام خلال مداخلته حينما سأل تامر أمين عن أبلة فاهيتا وقال مازحًا :”وأبلة فاهيتا عامل معاها إيه”، ليرد “أمين” مختتما المداخلة: “يلا يا حبيبي مع ألف سلامة وسلامي لرامي ومحمد”.