ظهرت مجموعة صور للفنانة السورية المعتزلة شمس البارودي بصحبة زوجها الفنان حسن يوسف، اثناء تواجدهما في نادي الصيد، وذلك في ظهور نادر لها.

شمس ويوسف حرصا على الحضور للإدلاء بصوتهما، في انتخابات مجلس إدارة نادي الصيد، والتي أقيمت في مقر النادي بالدقي.

الفنانة المعتزلة ظهرت في الصور بملابس فضفاضة وترتدي الحجاب، وتضع نظارة طبية على عينيها، فيما ظهرت عليها ملامح التقدم في العمر بشكل واضح.

يذكر أن شمس البارودي قد قررت في منتصف الثمانينات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد الرحلة التي قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة، كما تبرأت من جميع الأعمال التي شاركت فيها.