بعد صراع طويل في المحاكم استطاعت النجمة المصرية علا غانم أن تكسب حكما قضائيا ضد المنتج تامر مرسي، حيث قضت محكمة أكتوبر بإلزام المنتج الشهير ومالك شركة «سينرجي» للإنتاج الفني بتسديد كامل مستحقات الفنانة علا غانم عن دورها في مسلسل «أبو البنات»، الذي تم عرضه في رمضان 2016، وبلغت قيمة مستحقات علا عن المسلسل 350 ألف جنيه، وأصدرت المحكمة قرارها النهائي في القضية رقم 2386 مدني أكتوبر بإلزام المنتج بدفع كامل مستحقات الفنانة.

وكانت الأزمة بين علا غانم والمنتج قد بدأت عندما حررت الفنانة المصرية محضرا اتهمت فيه تامر مرسي بالنصب عليها في مستحقاتها عن مسلسل «أبوالبنات»، وجاء في المحضر أن تامر مرسي كان من المفترض أن يقوم بسداد مستحقات علا غانم في غضون 4 أشهر من تاريخ عرض العمل لكنه لم يقم بذلك.

و«أبو البنات» من بطولة مصطفى شعبان، وصلاح عبدالله، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهشام إسماعيل، وإدوارد، وعماد زيادة، والراقصة الأرمينية صافيناز والمغربية سميرة مقرون، وهو من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عبدالفتاح، ومدير تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.