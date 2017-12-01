نشرت النجمة المصرية ياسمين صبري صورتين جديدتين لها عبر حسابها على موقع «إنستغرام»، وظهرت في الصورتين وهي تحمل بندقية وتصطاد الطيور في إحدى الحدائق بإنجلترا.

وتفاعل الجمهور مع صورة ياسمين، معربا عن إعجابه بها، حيث علق أحدهم قائلا: «انتي كمان بتضربي نار».

وكانت صبري قد دعمت مؤخرا المبادرة الجديدة التي أطلقتها حملة «أنت الأهم» في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي وافقت 25 نوفمبر الماضي.

من جهة أخرى، تواصل ياسمين صبري تحضيرات مسلسلها الجديد مع المخرج هاني خليفة والمنتج محمد مشيش، للوقوف على الخطوط العريضة لتجربتهم التلفزيونية، التي لم يتم الاستقرار على اسمها بعد، تمهيدا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

وكشفت تقارير صحافية أن الخطوط العامة للمسلسل مأخوذة عن فورمات إسباني، وتجسد ياسمين فيه دور زوجة شقيق الفنان التونسي ظافر عابدين، الذي يقتل في ظروف غامضة، وتتهم الزوجة بقتله من قبل الأجهزة الأمنية، ما يدفعها للهرب لفترة بحثا عن براءتها، وحينما تضيق السبل أمامها تعود لأسرة زوجها، وتؤكد لهم أنها لم تقتل ابنهم لحبها الشديد له.

وتقتنع الأسرة بكلام ياسمين صبري، وتقرر إخفاءها عن الأنظار داخل منزلهم، وهناك تندلع شرارة الحب بينها وشقيق زوجها القتيل، الذي يلعب دوره ظافر عابدين، حيث يساعدها بحثا عن براءتها، وللتوصل إلى قاتل شقيقه، وتتوالى الأحداث.. يذكر أن ياسمين صبري مشغولة حاليا بتصوير دورها في فيلم «الديزل» بمنطقة مصر الجديدة، ويشاركها البطولة محمد رمضان، فتحي عبدالوهاب، هنا شيحة وكوكبة من النجوم.