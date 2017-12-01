شعر النجم الكبير «الزعيم» عادل إمام بالغضب من القرار الذي اتخذته القنوات الفضائية في مصر بتحديد مبلغ 70 مليون جنيه كحد أقصى لسعر بيع أي مسلسل للفضائيات في الموسم الرمضاني.

ويأتي غضب «الزعيم»، حسب مجلة «لها»، بسبب تأثير ذلك القرار على أجره الذي وصل إلى 35 مليون جنيه العام الماضي، وكان يتجه لزيادته إلى 40 مليون هذا العام، الأمر الذي بات صعبا بعد هذا القرار.

وهدد إمام بالانسحاب من السباق الرمضاني لهذا العام بسبب القرار الذي يراه غير منصف للأعمال التي يقدمها ويظل المشاهد مرتبطا بها لسنوات طويلة.

من جانب آخر، أجرى عادل إمام مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين عبر قناة «الحياة» المصرية، علق من خلالها على رحيل الفنانة الكبيرة شادية عن عالمنا، وقال إنه كان حريصا على متابعة شادية باستمرار، مؤكدا أنه كان يتابعها في المستشفى وكانت فتاة أخرى ترد عليه وتطمئنه عليها.