بعدما وعدت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ متابعيها بالالتقاء بهم عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وفت بالوعد وأطلت على الجمهور لتجاوبهم على عدد من الاستفسارات من خلال وسم «# اسأل نوال»، وردا على سؤال احد متابعيها عن فنانها المفضل ورغبتها في الغناء معه، ردت «ممازحة» بأنها تحب ​طلال الجردي​ جدا.

وعن موضوع التمثيل، لفتت الى أن «التمثيل فكرة غير واردة أبدا»، بعدما قال لها أحد المتابعين إنها أثبتت جدارة في تمثيل كليب «عم بحكي مع حالي».

وبشكل طريف، مازحت الجمهور الذي سألها عن سر جمالها بـ «روحي الحلوة»، ولفتت الى ان ممثلها العالمي المفضل هو بيرس بوسنان.

وبعد أن تمنى أحد متابعيها أن تعمل في حفلات بالرياض السعودية، أجابت: «أكيد ما عندي مشكلة أبدا من التواجد بحفل في الرياض».