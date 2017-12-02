يعود النجم المصري ​يوسف الشريف​ إلى السينما بعد غياب لـ 8 سنوات، حيث كان آخر عمل سينمائي قدمه فيلم «​العالمي​» علم 2009 شاركه في البطولة أروى جودة، محمد لطفي، صلاح عبدالله، محمد الشقنقيري، رحمة حسن، وتميم عبده، تأليف ياسمين كامل، إخراج أحمد مدحت.

واليوم يعود شريف من خلال فيلم «بني آدم» من إخراج أحمد نادر جلال وبطولة دينا الشربيني، أحمد رزق، هنا الزاهد، محمود حجازي، من إنتاج «يونايتد برازرز» للمنتج وليد صبري و«سينرجي» للمنتج تامر مرسي، وفكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف.



وكان الشريف قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «كفر دلهب​» بطولة محمد رياض، روجينا، أحمد سعيد عبدالغني، سهر الصايغ، صفاء الطوخي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.