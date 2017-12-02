كعادته ينفرد جيش الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ بخطوات فريدة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد احتشد الفترة القليلة الماضية من أجل تقديم دعاء محبة لها مع بداية شهر عيد الميلاد وقبل بداية العام الجديد.



وقد استطاع جمهور نجوى ان يسجل هدفا جديدا في قائمة العبارات الأكثر تداولا على شبكات التواصل الاجتماعي إذ تصدر وسم «#لنجوى_كرم_دعاء_محبة» المراتب الأولى على «تويتر» في عدد كبير من الدول العربية منهما لبنان، الجزائر، مصر وغيرها.



وسرعان ما ردت الفنانة على جمهورها وكتبت: «قديش بدي أتشكركم.. وكل ما بفوت بشوف بلاقي دعاء.. يا رب يكون مقبول ونقدر نلاقي الحب اللي بيستاهلنا ومنستاهلو».

من جهة أخرى، ينتشر حاليا فيديو جديد من زيارة نجوى الأخيرة الى الأردن، حيث استقبلت بشكل رائع وملوكي، وأثناء حديثها مع «الفانز» بكت ولم تتماسك دموعها.



وكانت ايضا نجوى قد أحيت حفلا في دبي وغنت لأول مرة باللهجة المصرية، وأبدعت فيها، حيث ان الجمهور أثنى على صوتها القوي والجبار.

إلى ذلك، أطلت نجوى منذ أيام على جمهورها بمنشور خلق العديد من علامات الاستفهام في أذهانهم، وقد كتبت: «الشجرة اللي ما فيها ثمرة وفي.. قلعوها وريحوا منها التراب»، وما ان نشرت نجوى هذه الجملة حتى انهالت عليها التعليقات حول الرسالة التي أرادت إرسالها، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة.