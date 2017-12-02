رقصت الفنانة السعودية وعد رقصة الزومبا على طريقتها الخاصة. ونشرت مقطع فيديو صغيرا لها أثناء رقصها، وشاركت المتابعين فيه عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: «حفل خيري ريعه لمرضى السرطان بالبحرين، رقصة الزومبي والفنان خالد فؤاد».

وسببت وعد جدلا واسعا بسبب رقصها في حفل خيري، وأثار رقصها اهتمام متابعيها، وتم تداول المقطع، وانقسمت التعليقات حوله بين من اعتبر انه عمل إنساني تكافأ عليه النجمة السعودية، ومن اعتبر ان رقصها لا يناسب العمل الخيري.

ومن جانب آخر، مازحت وعد الفترة القليلة الماضية جمهورها بنشرها صورة قديمة لها في موضع المقارنة مع شكلها الحالي، متهكمة على نفسها بأسلوب طريف، ونشرت الصورة عبر حسابها على «انستغرام» معلقة: «وصلتني هالصورة وأنا صغيرة، وأهم شيء قصة شعري الثعلب الحزين، والتوب اللي لبسته شكله حق وحده من خواتي كبير، والأهم المرطب كان بس ممسوح».



وتوجهت الى جمهورها قائلة بعفوية: «ممنوع تضحكوا».