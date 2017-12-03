فاجأت الفنانة غادة عبدالرازق متابعي حسابها على «إنستغرام» بنشر صورة لها وهي تتمدد على أريكة وتغطي وجهها، وقد بدت ساقها وذراعها مكسورتين، وتعليقا عليها كتبت: «الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل».

وأعرب المتابعون عن دهشتهم بسبب كثرة المشكلات التي تواجهها في الآونة الأخيرة، وتمنى لها عدد كبير منهم الشفاء العاجل، متسائلين عن سبب ما حدث لها، واعتبر آخرون أن الصورة التقطت خلال مشهد من عملها الجديد.

يشار إلى أن غادة عبدالرازق كانت تعمل على تصوير مشاهدها في الفيلم الجديد «كارما»، وهو يجمع عددا من النجوم أبرزهم عمرو سعد وخالد الصاوي ووفاء عامر ودلال عبدالعزيز وإيهاب فهمي ومجدي كامل وحسن الرداد وزينة وماهر سليم وسارة نخلة وماجد المصري، ومن المقرر أن يتم تأجيل موعد تصوير المشاهد الخاصة بها في الفيلم لحين تماثلها للشفاء.