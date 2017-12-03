بشار جاسم

انتهى الملحن ضاري المسيليم من طرح أغنية «عيد الإماراتي» وهي إهداء من وزارة الإعلام للشقيقة الإمارات بمناسبة عيدها الوطني الـ 46 وهي من كلمات أحمد الشرقاوي وألحان ضاري المسيليم وغناء نبيل شعيل وتوزيع ومكس وماستر عمار البني وتنفيذ وإخراج نبيل ابوبكر.

تم تسجيل الأغنية في استديوهات «صوت وصورة» للانتاج الفني وتقول كلماتها:

عيد الإماراتي تري عيد لنا

واعيادنا عيد لهم شي أكيد

نفس المشاعر جمعتنا كلنا

بالعيد هذا نحتفل وبكل عيد

والحب زايد لعيال زايد

قلبين احنا والنبض واحد

وعن الأغنية يقول: طبعا سعيد بالتعامل مع الفنان نبيل شعيل والكاتب أحمد الشرقاوي في أغنية عيد الإمارات، وأقول كل عام والإمارات بخير.

الجدير بالذكر ان آخر أعمال المسيليم اوبريت «الحلم الكويتي» من الحانه وكلمات أحمد الشرقاوي وغناء مشاري العوضي وحمد القطان وعبدالقادر هدهود وشيماء جاسم ومحمد شيخة العسلاوي وحمد العماري.