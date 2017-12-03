عادة ما تعبر الفنانة اللبنانية ​نادين الراسي​ عما يجول في خاطرها بعفوية وتكتب ما يختلجها من مشاعر عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت لهجة الراسي هذه المرة قوية، حيث كتبت في منشور باللغة الإنجليزية ما ترجمته: «ارمني إلى الذئاب وسأعود لأقود القطيع.. نصيحة صغيرة لا تحاولوا أن تعبثوا معي، أجل! لدي قلب ذهبي لكنني محاربة خطيرة.. انتبهوا أيها الأشخاص السيئون.. فأنا أقصد ما أقول»، وأثار هذا الكلام استغراب معجبي نادين الذين تساءلوا ممن قد تكون غاضبة، ومن أحزنها لتكتب ما كتبته.

جدير بالذكر ان ​نادين الراسي​ تستعد لخوض تجربتها الثالثة في مصر بعد مسلسلي «كلام الناس» و«خرم إبرة» بعد تعاقدها على بطولة مسلسل مصري من المقرر ان يعرض في شهر رمضان المقبل وسيشاركها البطولة النجم ​آسر ياسين​ وكذلك النجمة زينة.