القاهرة ـ محمد صلاح

على مدار أكثر من تسع ساعات على ستاد القاهرة استعاد المطربون اغانيهم القديمة التي حفظها اجيال الثمانينيات والتسعينيات، وذلك من خلال حفل القرن الغنائي الذي احياه عشرات المطربين والمطربات منهم من اختفى واعتزل الطرب..

واستقبل الجمهور الغفير محمد فؤاد وسيمون وايهاب توفيق وحنان وعلاء عبدالخالق ومنى عبدالغني وحسام حسني وداليا وفارس وعلي حميدة وابراهيم عبد القادر وحسن عبدالمجيد وحمدي باتشان وهشام نور واسماعيل البلبيسي وخالد علي، احمد جوهر، وأحمد الشوكي وحمدي الجنايني وناصر المزداوي..

وبلغت قيمة التذكرة 200 جنيه، وقدمت سيمون ومحمد الحلو دويتو غنائيا بناء على طلب الجمهور.

واستقبل الجمهور المطربة حنان بعاصفة من التصفيق وطالبها بأغنية «البسمة ترسمت شفافة » وكذلك المطربة منى عبدالغني التي قدمت أغنيتها الشهيرة «يلا يا أصحاب».