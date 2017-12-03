انتهت من كتابة «مونودراما سعاد»

مفرح الشمري

Mefrehs@

تحرص الإعلامية فاطمة الطباخ على تطوير أدواتها الإعلامية دائما حتى تكون عند حسن ظن مسؤوليها في وزارة الإعلام وجمهورها الذي يتابع برامجها الإذاعية والتلفزيونية.

الطباخ بعد ان دخلت في دورات تدريبية مكثفة في مختلف مجالات الحياة نالت شهادة «مدرب معتمد» وقدمت مشروع دورة تدريبية الى إدارة التطوير والتدريب في وزارة الإعلام تحت عنوان «تكنيك الإعداد الإذاعي» بعد متابعتها ومشاركتها في إعداد البرامج الإذاعية، ورحبت إدارة التطوير والتدريب بهذا المشروع التدريبي وأعطت الطباخ فرصة خوض هذه التجربة التدريبية حتى يستفيد منها موظفو الإعداد بالوزارة.

وعبرت الإعلامية فاطمة الطباخ لـ «الأنباء» عن سعادتها لقبول إدارة التطوير والتدريب بوزارة الإعلام مشروعها التدريبي الذي يعتبر بالنسبة لها تجربة مهمة في حياتها الإعلامية بعد حصولها على شهادة «مدرب معتمد».

وأكدت الطباخ ان الدورة التدريبية تنطلق اليوم «الأحد» وستكون مكثفة لمدة 5 أيام في أحد فنادق الكويت وسيشارك فيها أكثر من 15 زميلا وزميلة لها في وزارة الإعلام، حيث ستوزع في نهاية الدورة شهادات من قبل إدارة التطوير والتدريب لجميع المشاركين في الدورة.

وتمنت الطباخ التوفيق والنجاح في مهمتها التي تخوضها للمرة الأولى في حياتها حتى تستفيد منها ويستفيد المشاركون في هذه الدورة خصوصا ان موضوعها يصب في مصلحة الارتقاء بالإعداد الإذاعي.

من جانب آخر، انتهت الإعلامية فاطمة الطباخ من كتابة نص مسرحي مونودرامي بعنوان «مونودراما سعاد» تتمنى ان تشارك به في مهرجانات المونودراما المسرحية التي تقام في البلاد او الخليج وحتى الوطن العربي.

وأشارت الطباخ الى انها ستكتفي بكتابة النص دون ان تجسده هي على خشبة المسرح، متمنية ان تجد الممثلة الجيدة لتجسيد أحداث النص الذي كتبته والذي يسلط الضوء على قضية اجتماعية مهمة يعاني منها الوطن العربي حاليا.

يذكر ان الإعلامية فاطمة الطباخ تواصل تقديم برنامجها اليومي الإذاعي «استراحة الظهيرة» مع زميلها نواف العصيمي، وذلك عبر أثير إذاعة البرنامج العام.