أعلنت المطربة اللبنانية إليسا موعد طرح ألبومها الجديد، والذي سيكون في عيد الفطر من العام المقبل 2018، كما تطرقت إلى الحديث عن شيرين عبد الوهاب، وكشفت عن مشروعها الجديد لاكتشاف المواهب.



جاءت هذه التصريحات من خلال مؤتمر صحافي، عقدته إحدى شركات الاتصالات، مساء أمس السبت، في أحد فنادق القاهرة تحت عنوان "غنِّ مع إليسا".



وتحدثت الفنانة عن المشروع الغنائي الجديد الذي ستطلقه مع شركة للاتصالات في مصر، مؤكدة أن المشروع سيعمل على اكتشاف المواهب الغنائية، من خلال اختيار أحد المواهب التي ستتقدم للاختبار وتقديمها من خلال إحدى حفلاتها أو ديو غنائي تقدمه معها.



وقالت عن ألبومها الذي تحضره حالياً، إنها ستطرحه في عيد الفطر ووعدت الجمهور أنه سيحمل طابعاً مختلفاً عن كل ما سبق أن قدمته من قبل، وستتعاون فيه مع شعراء كثيرين مثل أمير طعيمة وملاك عادل وغيرهما.



وبسؤالها عن تصرفات المطربة شيرين عبد الوهاب التي تتعرض بسببها للكثير من الهجوم، قالت إنها تحبها للغاية وتراها من أهم الفنانات على الساحة الغنائية حالياً، كما أنه لا يوجد أحد معصوم من الخطأ.



وتحدثت عن كيفية اختيارها لبعض الأعمال الفنية لغناء شارتها وما يميز عملاً عن الآخر بالنسبة لها، قالت إنها تغني شارة العمل على أساس قوته من ناحية الممثلين المشاركين والسيناريو، وأنها تتطلع على كل شيء قبل أن تخطو خطوة الموافقة على غناء الشارة، إذ إنها لا تقبل أي عمل.



وأوضحت أن علاقتها بالسوشيال ميديا أصبحت قوية، كونها تتواصل عبرها مع الجمهور، وأنها استطاعت أن تتقرب إلى الجمهور الذي يحبها من خلاله، مشيرة إلى ضرورة استخدامها بحذر كونها سلاحاً ذا حدين، وقد تدمر الفنان، أما بالنسبة لها فقد أفادتها كثيراً، وأشارت إلى أننا لسنا في عصر الكاسيت حالياً، بل في عصر التطبيقات الموسيقية على الهواتف المحمولة والآي تونز وسوى ذلك من الوسائل التي تتعلق بالسوشيال ميديا.