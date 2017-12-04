أكدت الفنان اللبنانية إليسا، أن «السوشيال ميديا» بالنسبة لها، هو عالم مهم واستخدامه شديد الخطورة لأنها «سلاح ذو حدين»، كما أنه كان سببا في تقربها من الناس ونجاحها.

وعن شروطها لتقديم تتر أي مسلسل قالت إليسا: أي نجاح مسلسل مربوط بنجاح مطرب التتر، والتسويق للمسلسل، وحاليا «معنديش أي عروض تترات بس دايما لما بيتعرض عليا مش بتردد وبشوف شكل المسلسل والسيناريو».

وتحدثت النجمة إليسا، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الفترة القليلة الماضية داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة تحت عنوان «غني مع إليسا» لإعلان تعاونها مع إحدى شركات المحمول الكبرى في مصر، عن النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، وذلك بناء على سؤال حول مدى التأثر على حفلها في رأس السنة بمدينة دبي، وقالت إليسا: «مليش دعوة بالحاجات اللي تخص شيرين.. كل إنسان عنده غلطاته.. وفيه ناس صريحة أكتر من غيرها.. لكن أنا بحبها وبعتز بيها وبشوفها من أهم الفنانات في مصر.. ومحدش معصوم من الخطأ».

وعن ألبومها الجديد، أكدت إليسا أنها حاليا تحضر له لطرحه خلال عام 2018، وتحديدا في عيد الفطر، ووعدت جمهورها بأن يكون ألبوما مختلفا.

من ناحية أخرى، تشارك إليسا حاليا كعضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب «ذا فويس»، في شكله الجديد بمشاركة محمد حماقي وعاصي الحلاني، ومن المقرر عرضه قريبا.