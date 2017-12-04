على الرغم من أن الفنان التونسي ظافر العابدين كان موجودا في مصر في الفترة الماضية لإنهاء تعاقده على العمل الدرامي الذي من المقرر أن ينافس به في الماراثون الرمضاني المقبل مع شركة «بي لينك» التي يملكها المنتج محمد مشيش، يواجه ظافر أزمة كبيرة هذه الأيام، تسببت بها النجمة المصرية ياسمين صبري، حيث كان من المفترض أن تشارك ظافر بطولة مسلسله الذي يتولى إخراجه المخرج هاني خليفة الذي بدأ بالاستعداد لتصوير العمل، إلا أن ياسمين فسخت تعاقدها مع الشركة المنتجة، والسبب في ذلك هو نشوب خلاف بينها وبين القائمين على العمل داخل شركة إنتاجه، يتمثل في عدم التزامهم ببنود العقد.

وأكد المنتج محمد مشيش، بحسب موقع «نواعم»، أنه فوجئ بانسحاب صبري، وأشار إلى أنه جلس مع المخرج من أجل تحديد مصير العمل، وأكد أنهما سيرشحان فنانة أخرى تتولى البطولة أمام ظافر العابدين.

وحرص ظافر خلال الأيام الماضية على وجوده في مدينة «لندن» للاحتفال بعيد ميلاده الـ 45 مع زوجته وابنته، اللتين أحضرتا قالب حلوى ونشرتا صورته مع الكيك على موقع «انستغرام»، ومن المقرر أن يعود ظافر من لندن إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ليباشر بتحضيرات عرض فيلمه الجديد «حبة كراميل»، المقرر عرضه في السينما 21 الجاري، ويشارك في بطولته إلى جوار الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، والعمل مستوحى من مسلسله الذي يحمل نفس الاسم، والذي قدمه في الموسم الرمضاني الماضي على إحدى القنوات الفضائية اللبنانية.