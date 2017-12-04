تلبي الفنانة ماجدة الرومي دعوة هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، من خلال إحيائها حفلين في مدينتي جدة والرياض في 28 و29 الجاري.

وذكرت تقارير صحافية أن الرومي، التي تستعد لإحياء مجموعة ريسيتالات في لبنان بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تعمل حاليا على إنجاز ألبوم غنائي جديد يضم أغنيات باللهجة العامية والفصحى، وستطرحه في بداية العام المقبل 2018، وهو من إنتاج الموزع الموسيقي جان ماري رياشي، وسيكون لنجمة «ذا فويس» نداء شرارة حصة فيه من خلال كتابة إحدى أغنياته.

من ناحية أخرى، ستحيي الرومي حفلا على مسرح مدينة دبي للإعلام في 28 يناير.

يشار إلى أن الفنانة ماجدة الرومي طرحت عملا غنائيا جديدا بعنوان «متى يأتي المساء» من كلمات الشاعر طلال حيدر، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع ميشال فاضل، وتم تسجيلها في أوكرانيا، كما طرحت أيضا أغنية أهدتها لوالدتها في ذكرى رحيلها، بعنوان «ما كنت قول بتفلي»، وهي من كلمات جرمانوس جرمانوس وألحان مروان خوري وتوزيع ميشال فاضل.

وكانت الرومي أحيت مجموعة حفلات ومهرجانات داخل لبنان وخارجه، كما شاركت في حفل خاص لتكريم والدها الفنان الراحل حليم الرومي في جامعة الروح القدس في لبنان.