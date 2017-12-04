اعتبر الفنان والمخرج ​جاد شويري​ أنه في الكثير من الأحيان يحتفظ بآرائه الخاصة، لأنه يشعر بأنه ليس كل الناس تتمتع بنفس العفوية الموجودة لديه، وقال شوير، في تصريحات له: «أنا لا أجعل هذا الأمر يؤثر علي، اذا كان عبالي قول شي منيح عن أي شخص أقوله، وأتفادى أن أقول ما هو سلبي، رغم أن هنالك العديد من الأمور السلبية، التي أراها بالأعمال ولكني أفضل ألا أنتقد».

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة اللبنانية الشابة ​لولا جفان​ التي اشتهرت بأغنيتها الأولى «​كول شوكولاتا​»، بالفترة القصيرة المقبلة لإصدار أغنية جديدة بعنوان «قالولي كدة» وصورتها مع شويري​.