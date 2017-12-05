تعرضت الفنانة المصرية صابرين لحملة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة سيلفي تجمعها مع الممثل نيكولاس كيج عبر حسابها على تويتر ضمن حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 39.

السخرية بدأت عندما علقت صابرين على صورتها مع نيكولاس كيدج، قائلة: "بسلم عليه وبقوله أنا ممثلة مصرية بكل رقي وابتسامة جميلة قال لي أنا أعرفك، عن ممثلي المفضل أتحدث عن نيكولاس".

إذ علق لاعب كرة القدم ميدو على صفحته على تويتر قائلا: "صحيح هو قالي إنه متابع مسلسل كوكب الشرق"، لترد صابرين قائلة "لا ده كمان قالي انه متابع جيد لوادي دجلة"